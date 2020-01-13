13.01.2020 18:41

Геннадий Кернес рассказал о «Е-ticket» и системе лояльности на общественном транспорте

Электронный билет «Е-ticket» планируют полностью внедрить в Харькове до марта.



//city.kharkov.ua

Об этом сегодня, 13 января, во время открытия новой троллейбусной линии на Северной Салтовке сообщил Харьковский городской голова Геннадий Кернес.

«Могу с вероятностью 99,9% сказать, что до марта Е-ticket будет внедрен на всем городском электротранспорте. Дальше начнем работать с частными перевозчиками, чтобы они устанавливали валидаторы и переходили на оплату единым билетом. Если это будет внедрено, мы сможем думать о системе лояльности, чтобы по Е-ticket было ездить дешевле, чем по единоразовому билету», - отметил городской голова.

Также напомним, что в Харькове в качестве пилотного проекта планируется внедрить безналичную оплату проезда в общественном транспорте, начиная с метрополитена. Для этого Харьковский городской совет, инвестор проекта «E-ticket» и компания «Visa» добавят функционал бесконтактной оплаты на уже установленных на станциях метро валидаторах.