НБУ запускает в оборот «харьковские» пятигривенные

Харьковчане смогут получить новую именную монету в 5 грн уже через два дня, в четверг.
С 16 января Нацбанк выпустит в оборот памятную моменту, посвященную столетию одного из крупнейших музеев Украины – Харьковского музея имени Николая Сумцова.
Николай Сумцов – великий ученый-историк, этнограф и исследователь народного быта, который стоял у истоков музея.
Тираж нейзильберовой монеты составит 35 тыс. штук. Номинал – 5 грн. Диаметр – 35 мм.
На аверсе монеты скульпторы разместили малый государственный герб Украины, над которым надпись "Україна". Композиция состоит из стилизованных деревьев, увенчанных плодами, что символизируют духовную и материальную культуру. Справа и слева от них – вертикальные полосы, которые напоминают фасад современного здания музея.
Внизу на зеркальном фоне – год чеканки – 2020-й. Также на лицевой стороне традиционно поместили номинал и логотип Банкнотно-монетного двора НБУ.
На реверсе монеты разместили стилизованную композицию: слева и справа изображены фасады зданий музея разных периодов, в центре – декоративная арка, на которой изображен портрет Сумцова и надписи: "100/років" (сверху), "Харківський історичний музей" (над портретом полукругом), "імені М. Ф. Сумцова" (внизу на матовом фоне).
В рамках подготовки к 100-летнему юбилею Харьковского исторического музея имени М. Ф. Сумцова, в связи с реэкспозицией и проведением работ по созданию интерактивной полнопрофильной экспозиции по истории края, что потребует разборки и переоборудование существующих экспозиций, музей временно, с 16 декабря 2019 до 20 января 2020 , не будет осуществлять обслуживание посетителей.
День «разруливания» сложных ситуаций, как нельзя лучше подходит для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
Ночь и утро пройдут без осадков. Днем ожидается дождь, мокрый снег, который к вечеру должен закончиться. На дорогах местами гололедица.
Сегодня каждый может позволить себе еще раз встретить наступление нового года – благодаря расхождению юлианского и григорианского календаря.
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