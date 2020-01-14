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14.01.2020  16:01   

Предприниматели «Барабашово» заключают договоры с городом

80 договоров заключили предприниматели рынка «Барабашово» с КП «Современный город».


// city.kharkov.ua

12 договоров пользования отдельным элементом благоустройства было заключено в 2018 году, остальные 68 – в 2019 году, сегодня директор КП «Современный город» Александр Богомолов.

По его словам, для заключения договора необходимо заполнить заявление, подать схему размещения отдельного элемента и визуализацию временного сооружения, а также документы о статусе плательщика - юридического лица или физического лица-предпринимателя. Договор заключается сроком на год. По желанию предпринимателя его можно пролонгировать. Стоимость пользования отдельным элементом благоустройства ориентировочно составляет 105 грн/кв. м.

«Предприниматели получают прозрачные условия: есть формула, стоимость определяется по методике. 95% чистой прибыли коммунальное предприятие отчисляет в городской бюджет», - сообщил Александр Богомолов.

Напомним, что город защищает интересы предпринимателей, которые обратились к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу за помощью в разрешении ситуации с незаконными платежами и препятствованием их работе со стороны владельца рынка - концерна «АВЭК». Также в городе работают над проектом новой торговой площадки для предпринимателей.

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  барабашово, харьков, договор, предприниматели
 
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