Предприниматели «Барабашово» заключают договоры с городом

80 договоров заключили предприниматели рынка «Барабашово» с КП «Современный город».
12 договоров пользования отдельным элементом благоустройства было заключено в 2018 году, остальные 68 – в 2019 году, сегодня директор КП «Современный город» Александр Богомолов.
По его словам, для заключения договора необходимо заполнить заявление, подать схему размещения отдельного элемента и визуализацию временного сооружения, а также документы о статусе плательщика - юридического лица или физического лица-предпринимателя. Договор заключается сроком на год. По желанию предпринимателя его можно пролонгировать. Стоимость пользования отдельным элементом благоустройства ориентировочно составляет 105 грн/кв. м.
«Предприниматели получают прозрачные условия: есть формула, стоимость определяется по методике. 95% чистой прибыли коммунальное предприятие отчисляет в городской бюджет», - сообщил Александр Богомолов.
Напомним, что город защищает интересы предпринимателей, которые обратились к Харьковскому городскому голове Геннадию Кернесу за помощью в разрешении ситуации с незаконными платежами и препятствованием их работе со стороны владельца рынка - концерна «АВЭК». Также в городе работают над проектом новой торговой площадки для предпринимателей.
День «разруливания» сложных ситуаций, как нельзя лучше подходит для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
Сегодня каждый может позволить себе еще раз встретить наступление нового года – благодаря расхождению юлианского и григорианского календаря.
влажн.:
давл.:
ветер: