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14.01.2020  17:31   

На Старый Новый год харьковчанку лишили депутатского мандата

14 января Верховная Рада лишила полномочий народного депутата харьковчанку Ирина Венедиктову.


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Досрочное прекращение полномочий депутата, которая в конце декабря 2019 была назначена и.о. главы Государственного бюро расследований, поддержали 340 голосами.

Харьковчанка Ирина Венедиктова была третьей в списке партии "Слуга народа" и возглавляла комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики. 

До того, как баллотироваться в парламент летом этого года, работала заведующей кафедры гражданско-правовых дисциплин университета им. В. Н. Каразина.

Источник:   СК
 Тэги:  депутаты, решение, харьков, расследование, бюро
 
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