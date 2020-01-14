14.01.2020 17:31

На Старый Новый год харьковчанку лишили депутатского мандата

14 января Верховная Рада лишила полномочий народного депутата харьковчанку Ирина Венедиктову.



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Досрочное прекращение полномочий депутата, которая в конце декабря 2019 была назначена и.о. главы Государственного бюро расследований, поддержали 340 голосами.

Харьковчанка Ирина Венедиктова была третьей в списке партии "Слуга народа" и возглавляла комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики.

До того, как баллотироваться в парламент летом этого года, работала заведующей кафедры гражданско-правовых дисциплин университета им. В. Н. Каразина.