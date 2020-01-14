На Старый Новый год харьковчанку лишили депутатского мандата

14 января Верховная Рада лишила полномочий народного депутата харьковчанку Ирина Венедиктову.
Досрочное прекращение полномочий депутата, которая в конце декабря 2019 была назначена и.о. главы Государственного бюро расследований, поддержали 340 голосами.
Харьковчанка Ирина Венедиктова была третьей в списке партии "Слуга народа" и возглавляла комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики.
До того, как баллотироваться в парламент летом этого года, работала заведующей кафедры гражданско-правовых дисциплин университета им. В. Н. Каразина.
День «разруливания» сложных ситуаций, как нельзя лучше подходит для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
Сегодня каждый может позволить себе еще раз встретить наступление нового года – благодаря расхождению юлианского и григорианского календаря.
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