15.01.2020 08:56

На Портале электронных сервисов ввели новую услугу

Харьковчане могут узнать информацию из Реестра территориальной громады города Харькова относительно оснований снятия с регистрации места жительства.



// izvestia.kharkov.ua

Соответствующая услуга теперь доступна на Портале электронных сервисов. Воспользоваться ею могут все горожане, для этого только нужно авторизоваться на сайте. Это достаточно просто, рассказывает заместитель городского головы по цифровой трансформации Олег Дробот. Авторизация происходит, в частности, с помощью электронной цифровой подписи или BankID.



«Когда вы проживаете по какому-то из адресов или у вас есть место проживания, то вы можете быть сняты с этой регистрации по обстоятельствам, которые от вас прямо не зависят. К примеру, это может быть решение суда, либо продажа объекта или его отчуждение, и тогда новый собственник снимает с места проживания тех, кто проживал там ранее. Это абсолютно жизненные ситуации и их большое количество. Дело в том, что те лица, которых снимают с регистрации у них по законодательству на руках нет никакого документа, подтверждающего этот факт. Именно для них мы подготовили удобный и качественный сервис на Портале электронных сервисов, где авторизировавшись, харьковчанин за несколько минут получает соответствующий документ, который показывает ему когда это произошло и на каких основаниях», рассказал заместитель Харьковского городского головы по вопросам цифровой трансформации Олег Дробот.



Вообще за время работы Портала электронных сервисов через него cформировали более девятисот тысяч услуг и документов. Наиболее востребованные - это справка о регистрации места проживания, заказ технического паспорта онлайн и реестры кандидатов на участие в городских жилищных программах.



«Вы знаете, что по поручению мэра Геннадия Кернеса проект "Город в смартфоне", суть которого заключается в том, что мы должны все услуги и сервисы на территории города предоставлять в цифровом виде онлайн. Мы постоянно подводим подсчеты и за время работы Портала электронных сервисов мы сэкономили больше, чем 150 лет жизни харьковчанам и это очень важный показатель нашей совместной работы. И мы сегодня ведем переговоры с Министерством цифровой трансформации для того, чтобы синхронизироваться по государственным услугам, в том числе, чтобы понять харьковчанам сегодня, как можно получать и государственные цифровые сервисы», – добавил Олег Дробот.