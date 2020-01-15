15.01.2020 11:41

На личных приемах Геннадий Кернес рассмотрел более 1,5 тысячи вопросов

На проведенных личных и выездных личных приемах Харьковский городской голова Геннадий Кернес принял 802 гражданина, в обращениях которых было изложено 1542 вопроса.



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Об этом говорится в Информации о количестве и характере обращений граждан и юридических лиц, поступивших в Харьковский городской совет в 2019 году.



Городской голова провел выездные личные приемы граждан в Харьковском национальном техническом университете сельского хозяйства им. Василенко, Городской студенческой больнице, ПАО «Турбоатом», ГП «Завод им. Малышева», Харьковском национальном университете городского хозяйства им. А.Н. Бекетова. Приемы также прошли для сотрудников медицинских учреждений, учебных заведений Киевского, Слободского, Основянского, Шевченковского, Московского районов, а также для работников учреждений культуры Шевченковского района.



На интернет-«горячую» линию городского головы в 2019 году поступило 5193 обращения, положительно было решено 2145 вопросов. Было зарегистрировано 1336 обращений, поступивших на личную страницу городского головы в «Facebook», из них решили - 625, на 88 вопросов предоставили разъяснения, 623 - были направлены для дальнейшего решения в профильные коммунальные предприятия. Кроме того, было решено 2239 вопросов, с которыми граждане обратились в общественные приемные городского головы.