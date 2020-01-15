15.01.2020 11:52

Ротация «вынесла» на руководство патрульной полицией Харьковщины зам начальника Хмельницких копов

Судя по декларации новое начальство патрульных живет только на зарплату, арендует жилье и имеет авто.



://suspilne.media

Оксану Стрижак 15 января, официально представили в Управлении патрульной полиции.

"Я человек, который всегда включится в любую проблему. Всегда буду готова к общению и всегда участвую в начинаниях, нововведениях. Надеюсь, что наше сотрудничество будет исключительно позитивом для этого управления, для этого коллектива, для этого региона", - сказала после представления Стрижак.

Приказ о назначении Стрижак 14 января подписал начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков.

Ранее Стрижак работала заместителем начальника Управления патрульной полиции в Хмельницкой области.

В своей декларации о доходах за 2018 Стрижак отмечала, что является совладелицей квартиры площадью 66,3 кв. м. в Верхнеднепровске Днепропетровской области. При этом она арендовала квартиру площадью 35,6 кв. м. в Хмельницком.

Стрижак владеет автомобилем Ford Fiesta 2014 выпуска. Заработная плата женщины в 2018 году составила 219 тыс. грн.

От гражданки Стрижак Оксаны Олеговны в 2018 году женщина получила подарок в денежной форме в сумме 9,9 тыс. грн, от гражданина Букатина Сергея Викторовича - 17,2 тыс. грн.

В декабря 2019 года стало известно, что Размик Оганисян по собственному желанию уволился с должности начальника управления патрульной полиции в Харьковской области.

Оганисян возглавлял Управление патрульной полиции Харьковщины менее полутора лет, с августа 2018.