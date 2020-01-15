Каждая шестая заявка на вывод земельных участков Харьковщины получила отказ в геокадастре

Обновленная госструктура отчиталась о состоянии рассмотрения проектов по отводу земельных участков по принципу экстерриториальности
В период с 6 по 11 января экспертами государственной экспертизы рассмотрено 4982 проекта землеустройства по отводу земельных участков, в том числе 4377 (88%) проектов поступило на согласование через онлайн-сервис, с которых предоставлено 3928 (79%) выводов о согласовании и 1054 (21 %) проекты не согласованы.
Позитивно оценены проекты, разработанные в Черновицкой (90%), Волынской (86%), Полтавской (84%), Днепропетровской (83%), Ивано-Франковской (83%) областях.
Наименее позитивно оценено проекты, разработанные в Донецкой (72%), Николаевской (66%) области и. Киеве (40%).
Информация о состоянии рассмотрения проектов землеустройства по отводу земельных участков по принципу экстерриториальности в разрезе административно-территориальных единиц
|№ п / п
|Административно-территориальная единица
|Всего, шт
|Положительно, шт
|% П
|Негативно, шт
|% Н
|19
|ХАРЬКОВСКАЯ
|216
|180
|83
|36
|17
|Всего по Украине
|4982
|3928
|79
|1054
|21
Звезды советуют сосредоточиться на достижении своих целей, а не на противопоставлении себя окружающим и выяснении того, кто главней.
На протяжении всего дня погода в Харькове будет пасмурной. Без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман, видимость 200-500 м. На дорогах местами гололедица.
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