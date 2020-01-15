Главная Новости Власть Каждая шестая заявка на вывод земельных участков Харьковщины получила отказ в геокадастре
15.01.2020  12:52   

Каждая шестая заявка на вывод земельных участков Харьковщины получила отказ в геокадастре

Обновленная госструктура отчиталась о состоянии рассмотрения проектов по отводу земельных участков по принципу экстерриториальности


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В период с 6 по 11 января экспертами государственной экспертизы рассмотрено 4982 проекта землеустройства по отводу земельных участков, в том числе 4377 (88%) проектов поступило на согласование через онлайн-сервис, с которых предоставлено 3928 (79%) выводов о согласовании и 1054 (21 %) проекты не согласованы.

Позитивно оценены проекты, разработанные в Черновицкой (90%), Волынской (86%), Полтавской (84%), Днепропетровской (83%), Ивано-Франковской (83%) областях.

Наименее позитивно оценено проекты, разработанные в Донецкой (72%), Николаевской (66%) области и. Киеве (40%).

Информация о состоянии рассмотрения проектов землеустройства по отводу земельных участков по принципу экстерриториальности в разрезе административно-территориальных единиц

 

 № п / п  Административно-территориальная единица Всего, шт Положительно, шт % П Негативно, шт % Н
             
19 ХАРЬКОВСКАЯ 216 180 83 36 17
             
Всего по Украине 4982 3928 79 1054 21

Источник:   Госгеокадастр
 Тэги:  земля, участок, харьков, надел, рассмотрение
 
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