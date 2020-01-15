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15.01.2020  13:49   

Как патрульные решили гендерный вопрос (ФОТО)

У подразделения - новый руководитель


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, у харьковских патрульных - новый руководитель.
 
Его возглавила старший лейтенант полиции Алена Стрижак, котрая до этого была заместителем начальника УПП в Хмельницкой области.
 
Нового руководителя личному составу представил первый заместитель Департамента патрульной полиции НПУ капитан полиции Алексей Билошицкий. Он вручил Алене Стрижак шеврон патрульной полиции Харьковской области и пожелал успехов в работе
 
Свой профессиональный путь женщина начала в патрульной полиции в городе Днепр, стала командиром роты, после чего была назначена заместителем начальника УПП в Хмельницкой области.
 
Алена Стрижак поблагодарила присутствующих за проявленную доверие и выразила надежду, что работа в данном подразделении принесет хорошие результаты в борьбе с преступностью в регионе.
 
Начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко отметил, что на сегодня в Харьковской области наблюдается увеличение фактов совершения ДТП.
 
Продолжается борьба с игорным бизнесом, незаконной торговлей алкоголем, порубками лесных насаждений. Он отметил, что полиция должна сделать все возможное для преодоления этих негативных явлений в нашей области.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  патрульные, новый руководитель, харьков
 
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