15.01.2020 13:49

Как патрульные решили гендерный вопрос (ФОТО)

У подразделения - новый руководитель



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, у харьковских патрульных - новый руководитель.

Его возглавила старший лейтенант полиции Алена Стрижак, котрая до этого была заместителем начальника УПП в Хмельницкой области.

Нового руководителя личному составу представил первый заместитель Департамента патрульной полиции НПУ капитан полиции Алексей Билошицкий. Он вручил Алене Стрижак шеврон патрульной полиции Харьковской области и пожелал успехов в работе

Свой профессиональный путь женщина начала в патрульной полиции в городе Днепр, стала командиром роты, после чего была назначена заместителем начальника УПП в Хмельницкой области.

Алена Стрижак поблагодарила присутствующих за проявленную доверие и выразила надежду, что работа в данном подразделении принесет хорошие результаты в борьбе с преступностью в регионе.

Начальник ГУНП в Харьковской области Валерий Сокуренко отметил, что на сегодня в Харьковской области наблюдается увеличение фактов совершения ДТП.

Продолжается борьба с игорным бизнесом, незаконной торговлей алкоголем, порубками лесных насаждений. Он отметил, что полиция должна сделать все возможное для преодоления этих негативных явлений в нашей области.