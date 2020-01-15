15.01.2020 14:51

Геннадий Кернес встретился со школьницей по ее просьбе

Харьковская школьница София Лисман 15 января побывала в городском совете и встретилась с Харьковским городским головой Геннадием Кернесом.



://city.kharkov.ua/

Девочка учится в 10-м классе гимназии №152 и планирует поступать в Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого. Она очень хотела пообщаться с мэром, и об этой встрече на открытии новой троллейбусной линии попросила ее мама.



София Лисман посмотрела кабинет городского головы и спросила Геннадия Кернеса, как он стал мэром, какими жизненными принципами руководствуется, о выборе людей в команду и как реализовать себя.

«Я был депутатом, который выступал против неудачных решений. Меня не устраивало, как развивался наш город, поэтому я собрал команду единомышленников, и мы победили. Люди доверили нам такое высокое право, и мы работаем здесь вторую каденцию. Есть принципы, которые я осознавал по мере взросления. Теперь понимаю многие наставления родителей и передаю их своим детям, друзьям, союзникам. Если не будет команды единомышленников, не будет таких результатов. Самое главное, чтобы харьковчане чувствовали, что власть решает их проблемы», - сказал Геннадий Кернес.

Городской голова подарил Софии книгу о Харькове и познакомил с руководителем Коммунального учреждения «Офис реформ Харькова», председателем Молодежного совета при Харьковском городском голове Михаилом Лазаревым. Девочку пригласили на заседание сессии Молодежного совета, которое пройдет завтра, 16 января.

«Это молодежь, которая вместе с нами занимается развитием Харькова. Ты можешь общаться с ними, найти новых друзей, узнать что-то новое», - сказал городской голова.

После встречи с мэром София Лисман рассказала, что ее интересовало, как Геннадий Кернес стал успешным и действительно ли он такой харизматичный, как на экране. Она опасалась, что он не ответит на часть вопросов, но городской голова оказался простым в общении.

«Казалось, что он очень серьезный, но в жизни он намного лучше. Он умный, чувствует людей, поэтому я не просто задала вопрос, как он выбирает команду и понимает, кому доверять. Считаю, что и мне это качество очень поможет в жизни. В Харькове создаются молодежные организации, он не боится привлекать подростков к развитию города», - поделилась впечатлениями София Лисман.

Она отметила, что придет на сессию Молодежного совета. По ее словам, в Харькове можно проводить больше фестивалей и чаще организовывать встречи школьников с мэром.



После встречи с городским головой для Софии провели экскурсию по городскому совету.