16.01.2020 17:01

В Харькове избран новый глава Молодежного совета

Председателем Молодежного совета при Харьковском городском голове стал Дмитрий Давидьянц.



// city.kharkov.ua

Соответствующее решение было принято сегодня, 16 января, на первой сессии Молодежного совета III созыва при Харьковском городском голове. До этого совет возглавлял Михаил Лазарев, который работает директором коммунального учреждения «Офис реформ Харькова».

Дмитрий Давидьянц входит в состав Молодежного совета с 2016 года. По его словам, за четыре года работы Молодежного совета было реализовано более 120 проектов и инициатив. Все начиналось с организации мероприятий, а сейчас появились такие масштабные проекты, как первая станция сортировки отходов, проведение Молодежного форума. Также создан Бюджет участия, который предоставляет харьковчанам возможность выбирать проекты, которые необходимо реализовать в городе.



По словам Дмитрия Давидьянца, в дальнейшем совет должен заниматься стратегическим развитием, решать проблемы молодежи, создавать собственные образовательные продукты и дорожную карту для развития молодых людей.

«Для меня Молодежный совет - это, с одной стороны, возможности для молодежи создавать позитивные изменения в городе, а с другой - возможность развиваться и расти вместе с командой. Мы понимаем, какие проблемы беспокоят молодежь, объединяем общественные организации, студенческое самоуправление, чтобы разрабатывать эффективные инструменты для решения этих вопросов. После этого вносим в городской совет комплексное предложение и совместно внедряем его. Это возможно, потому что за четыре года плодотворной работы команды вместе с Михаилом Лазаревым мы чувствовали поддержку городского совета, мощное комьюнити», - отметил Дмитрий Давидьянц.



Михаил Лазарев поблагодарил команду Молодежного совета за совместную работу и пожелал ей успехов. Он отметил, что молодежь должна приходить в городской совет и предлагать свои инициативы, а городской голова и его команда их услышат.

«Все, чего мы достигли, - это результат большой командной работы. Поэтому Молодежный совет известен харьковчанам. Это организация, к которой хотят присоединиться. Двигатель, который помогает молодежи чувствовать, что она действительно важна для органов местного самоуправления, своего города. Впереди - важный путь, и его нужно пройти командой», - сказал Михаил Лазарев.



Справка. Дмитрий Давидьянц родился 3 апреля 1997 года в Харькове. Закончил школу №2 со средним баллом аттестата 11,6. Во время учебы неоднократно участвовал в турнирах и олимпиадах по истории и права. В 11-м классе занял второе место на олимпиаде по истории Украины на областном уровне. В 2014 году поступил в Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого, Институт подготовки кадров для органов юстиции Украины. Сейчас получает степень магистра по специальности «Право».

С марта 2016 года стал членом Молодежного совета при Харьковском городском голове. В 2016 году был отмечен благодарностью Департамента по делам семьи, молодежи и спорта, в 2016, 2019 годах награжден отличием городского головы. В 2018 году проходил служебную практику в Департаменте регистрации Харьковского городского совета. С марта 2018 года по январь 2020 года возглавлял комиссию по вопросам развития предпринимательства и трудоустройства молодежи Молодежного совета.