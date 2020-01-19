19.01.2020 10:18

Экс-участник ООС угрожал взорвать гранату на частном предприятии

В Харькове полиция задержала мужчину, который пришел на работу с гранатой и угрожал ее подорвать.



://hk.npu.gov.ua

По данным полиции, 17 января около 11:50 31-летний работник частного предприятия, расположенного на улице Животноводив, позвонил в полицию и сообщил, что у него есть граната, которую он намерен взорвать.

Прибывшие по вызову, изъяли у злоумышленника опасный предмет. С разрешения мужа также был проведен осмотр его квартиры, где полицейские изъяли еще более 400 боеприпасов, магазин от автомата Калашникова с патронами и металлический предмет, похожий на нунчаки. Как пояснил задержанный, патроны и гранату он привез в 2014 по зоны проведения ООС, где служил в составе бригады и хранил их по месту жительства. Цель своего поступка мужчина объяснить не смог.

Изъятое направлено на исследование.

Возбуждены уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины. По санкциям статей мужчине грозит до семи лет лишения свободы. Он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.