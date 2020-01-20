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20.01.2020  12:34   

Для волонтеров харьковского приюта провели тренинг

Тренинг по командообразованию и умению бесконфликтно находить решения в нестандартных ситуациях провели для волонтеров КП «Центр обращения с животными».


://city.kharkov.ua

Как сообщили в приюте, тренинг по soft skills (обучение навыкам, не имеющим отношения к профессии или должности, но необходимы для успешной работы в команде) провел фонд «Профессиональное развитие Харькова» в рамках проекта «Meister Ukraine», который реализуется при поддержке международных организаций «GIZ» и «BBW».

Волонтер приюта Антон рассказал, что на тренинге научился искать пути решения проблем в нестандартных ситуациях: «Работа с критическим мышлением колоссальная, находить выход здесь и сейчас, пытаться делать что-то, с чем раньше не сталкивался. Мне безумно понравилось. Я бы с удовольствием посетил такого же рода тренинги снова». 

В приюте отметили, что предприятие делает все для для профессионального роста и развития волонтеров. Проводит занятия в «Школе волонтеров», мастер-классы по дрессировке и социализации животных, организовывает различные мероприятия, а также дает волонтерам возможность реализоваться в качестве организаторов мероприятий или координаторов проектов.

Источник:   ХГС
 Тэги:  волонтеры, харьков, животные, тренинг, конфликт
 
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