В пьяной ссоре женщина ударила сожителя ножом в живот

15 мая сотрудники полиции сообщили гражданке о подозрении в совершении преступления.
Как сообщили в полиции, на прошлой неделе 42-летняя женщина и ее 59-летний сожитель дома распивали спиртное, затем возникла ссора. Во время конфликта мужчина ударил женщину крышкой от кастрюли, а сожительница вонзила ему нож в живот.
Согласно справке из больницы мужчина получил проникающее колото-резаное ранение брюшной полости. В настоящее время состояние его здоровья удовлетворительное.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.
Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.
Старайтесь реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу.
Температура понизится до ощущения «прохладно», местами пройдут небольшие дожди.
27 марта 2006 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 мая Всемирным днем электросвязи и информационного общества.
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