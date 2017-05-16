16.05.2017 16:49

В пьяной ссоре женщина ударила сожителя ножом в живот

15 мая сотрудники полиции сообщили гражданке о подозрении в совершении преступления.



// vk.com

Как сообщили в полиции, на прошлой неделе 42-летняя женщина и ее 59-летний сожитель дома распивали спиртное, затем возникла ссора. Во время конфликта мужчина ударил женщину крышкой от кастрюли, а сожительница вонзила ему нож в живот.



Согласно справке из больницы мужчина получил проникающее колото-резаное ранение брюшной полости. В настоящее время состояние его здоровья удовлетворительное.



Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.



Решается вопрос относительно избрания меры пресечения.