 
Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове пропала девочка-подросток, чья подруга уже в розыске (ФОТО)
16.05.2017  18:28   

В Харькове пропала девочка-подросток, чья подруга уже в розыске (ФОТО)

Сотрудники Индустриального отдела полиции устанавливают местонахождение Анастасии Аль-кайем, 2004 года рождения.


// Нацполиция

Как сообщили в полиции, девочка 6 мая в 16:00 ушла из дома до настоящего времени не вернулась.

Мать Анастасии пыталась самостоятельно отыскать дочь, но когда увидела по телевидению ориентировку о розыске Киевским отделом полиции 14-летней подруги девочки, также решила обратиться за помощью в полицию.

По предварительным данным правоохранителей, разыскиваемая может находиться вместе с 14-летней подругой в Киеве. Девушки с детства знакомы и жили в одном районе. Также известно, что девушка уже не впервые уходит из дома.

Как отметила пресс-офицер Индустриального отдела полиции Анна Терещенко, семья разыскиваемой на учете социальных служб не находится и значится как благополучная. В суицидальных группах девочка тоже не находится.

На поиски пропавшей ориентирован весь личный состав Индустриального отдела полиции. Правоохранителями принимаются все необходимые меры по установлению ее местонахождения.

Приметы разыскиваемой: на вид 13-15 лет, рост 164 см., глаза серые, волосы светло-русые, прическа в виде каре.

Была одета в джинсовую куртку голубого цвета, темные лосины, темно-синие кроссовки, при себе имела сумочку светло-коричневого цвета.

Если у кого-то есть информация о местонахождении разыскиваемой, правоохранители просят сообщить в Индустриальный отдел полиции по адресу: г. Харьков, ул. Луи Пастера, 16-А, или по телефонам: (057) 93-31-15, 0633363334, 0507013729, 06333786565 или другим удобным способом.


 

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  пропал без вести, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.05 Криминал и происшествия В Харькове пропала 17-летняя девушка (ФОТО) 15.05 Криминал и происшествия Полицейские два дня разыскивали подростка, отправившегося по святым местам 12.05 Криминал и происшествия Подросток весь день прятался в сарае, чтобы не идти в школу
 
 

Видео

В парке Горького открыли "Домик малыша"
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 