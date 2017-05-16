16.05.2017 18:28

В Харькове пропала девочка-подросток, чья подруга уже в розыске (ФОТО)

Сотрудники Индустриального отдела полиции устанавливают местонахождение Анастасии Аль-кайем, 2004 года рождения.



// Нацполиция

Как сообщили в полиции, девочка 6 мая в 16:00 ушла из дома до настоящего времени не вернулась.

Мать Анастасии пыталась самостоятельно отыскать дочь, но когда увидела по телевидению ориентировку о розыске Киевским отделом полиции 14-летней подруги девочки, также решила обратиться за помощью в полицию.



По предварительным данным правоохранителей, разыскиваемая может находиться вместе с 14-летней подругой в Киеве. Девушки с детства знакомы и жили в одном районе. Также известно, что девушка уже не впервые уходит из дома.



Как отметила пресс-офицер Индустриального отдела полиции Анна Терещенко, семья разыскиваемой на учете социальных служб не находится и значится как благополучная. В суицидальных группах девочка тоже не находится.



На поиски пропавшей ориентирован весь личный состав Индустриального отдела полиции. Правоохранителями принимаются все необходимые меры по установлению ее местонахождения.



Приметы разыскиваемой: на вид 13-15 лет, рост 164 см., глаза серые, волосы светло-русые, прическа в виде каре.



Была одета в джинсовую куртку голубого цвета, темные лосины, темно-синие кроссовки, при себе имела сумочку светло-коричневого цвета.



Если у кого-то есть информация о местонахождении разыскиваемой, правоохранители просят сообщить в Индустриальный отдел полиции по адресу: г. Харьков, ул. Луи Пастера, 16-А, или по телефонам: (057) 93-31-15, 0633363334, 0507013729, 06333786565 или другим удобным способом.



