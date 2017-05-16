В Харькове пропала девочка-подросток, чья подруга уже в розыске (ФОТО)

Сотрудники Индустриального отдела полиции устанавливают местонахождение Анастасии Аль-кайем, 2004 года рождения.
Как сообщили в полиции, девочка 6 мая в 16:00 ушла из дома до настоящего времени не вернулась.
Мать Анастасии пыталась самостоятельно отыскать дочь, но когда увидела по телевидению ориентировку о розыске Киевским отделом полиции 14-летней подруги девочки, также решила обратиться за помощью в полицию.
По предварительным данным правоохранителей, разыскиваемая может находиться вместе с 14-летней подругой в Киеве. Девушки с детства знакомы и жили в одном районе. Также известно, что девушка уже не впервые уходит из дома.
Как отметила пресс-офицер Индустриального отдела полиции Анна Терещенко, семья разыскиваемой на учете социальных служб не находится и значится как благополучная. В суицидальных группах девочка тоже не находится.
На поиски пропавшей ориентирован весь личный состав Индустриального отдела полиции. Правоохранителями принимаются все необходимые меры по установлению ее местонахождения.
Приметы разыскиваемой: на вид 13-15 лет, рост 164 см., глаза серые, волосы светло-русые, прическа в виде каре.
Была одета в джинсовую куртку голубого цвета, темные лосины, темно-синие кроссовки, при себе имела сумочку светло-коричневого цвета.
Если у кого-то есть информация о местонахождении разыскиваемой, правоохранители просят сообщить в Индустриальный отдел полиции по адресу: г. Харьков, ул. Луи Пастера, 16-А, или по телефонам: (057) 93-31-15, 0633363334, 0507013729, 06333786565 или другим удобным способом.
Старайтесь реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу.
Температура понизится до ощущения «прохладно», местами пройдут небольшие дожди.
27 марта 2006 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 мая Всемирным днем электросвязи и информационного общества.
влажн.:
давл.:
ветер: