16.05.2017 17:16

Госисполнитель требовала взятку за снятие ареста с дома

Правоохранители разоблачили в получении неправомерной выгоды старшего государственного исполнителя одного из районных отделов ГИС области.



//khar.gp.gov.ua

По информации заместителя начальника управления прокуратуры области Дениса Маслия, женщина-чиновник требовала и получила 500 долларов США за снятие ареста с имущества.



Семья жителей области взяла в банке кредит. Однако вовремя рассчитаться семья не смогла и на дом наложили арест. Впоследствии супруги решили свои проблемы и полностью рассчитались с банком.



Однако работница исполнительной службы не спешила снять ограничения и потребовала за решение вопроса 500 долларов.



Разоблачили чиновницу во время получения неправомерной выгоды.



Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом).



Решается вопрос о задержании в порядке ст.208 УПК Украины и объявления подозрения.