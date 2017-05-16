Госисполнитель требовала взятку за снятие ареста с дома

Правоохранители разоблачили в получении неправомерной выгоды старшего государственного исполнителя одного из районных отделов ГИС области.
По информации заместителя начальника управления прокуратуры области Дениса Маслия, женщина-чиновник требовала и получила 500 долларов США за снятие ареста с имущества.
Семья жителей области взяла в банке кредит. Однако вовремя рассчитаться семья не смогла и на дом наложили арест. Впоследствии супруги решили свои проблемы и полностью рассчитались с банком.
Однако работница исполнительной службы не спешила снять ограничения и потребовала за решение вопроса 500 долларов.
Разоблачили чиновницу во время получения неправомерной выгоды.
Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом).
Решается вопрос о задержании в порядке ст.208 УПК Украины и объявления подозрения.
Старайтесь реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу.
Температура понизится до ощущения «прохладно», местами пройдут небольшие дожди.
27 марта 2006 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 мая Всемирным днем электросвязи и информационного общества.
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