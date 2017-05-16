 
Главная Новости Криминал и происшествия Госисполнитель требовала взятку за снятие ареста с дома
16.05.2017  17:16   

Госисполнитель требовала взятку за снятие ареста с дома

Правоохранители разоблачили в получении неправомерной выгоды старшего государственного исполнителя одного из районных отделов ГИС области.


//khar.gp.gov.ua

По информации заместителя начальника управления прокуратуры области Дениса Маслия, женщина-чиновник требовала и получила 500 долларов США за снятие ареста с имущества.

Семья жителей области взяла в банке кредит. Однако вовремя рассчитаться семья не смогла и на дом наложили арест. Впоследствии супруги решили свои проблемы и полностью рассчитались с банком.

Однако работница исполнительной службы не спешила снять ограничения и потребовала за решение вопроса 500 долларов.

Разоблачили чиновницу во время получения неправомерной выгоды.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды служебным лицом).

Решается вопрос о задержании в порядке ст.208 УПК Украины и объявления подозрения.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  взятка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
27.04 Криминал и происшествия Харьковчанин дал взятку, чтобы купить остановку (ФОТО) 18.04 Власть Прокуратура разоблачила схему незаконного оформления банковских карт (ФОТО) 13.04 Криминал и происшествия Азербайджанец предлагал взятку, чтобы попасть в Украину
 
 

Видео

В парке Горького открыли "Домик малыша"
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 