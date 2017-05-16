На пожаре под Харьковом задохнулись три человека

Причина пожара – неосторожное обращение с огнем.
16 мая в 9:45 к спасателям поступило сообщение от сотрудников Богодуховского райотдела Национальной полиции о том, что в селе Малая Ивановка Богодуховского района в частном домовладении соседями были обнаружены тела трех погибших: женщины и мужчины 1943 года рождения, а также их сына, 1974 года рождения.
На момент обнаружения в жилом дома горения не было, поэтому пожарно-спасательные подразделения не вызывались.
В результате предварительной проверки по данному факту специалистами Богодуховского райотдела ГСЧС было установлено, что в одной из жилых комнат дома, где отдыхала семья, предположительно из-за неосторожного обращения с огнем произошло возгорание домашних вещей на площади 2 кв.м. Впоследствии из-за нехватки кислорода горение прекратилось.
По предварительным данным следственно-оперативной группы Богодуховского отдела Национальной полиции гибель граждан наступила в результате отравления угарным газом, который образовался во время пожара. Работа правоохранителей по установлению окончательных обстоятельств трагедии продолжается.
Старайтесь реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу.
Температура понизится до ощущения «прохладно», местами пройдут небольшие дожди.
27 марта 2006 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 мая Всемирным днем электросвязи и информационного общества.
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