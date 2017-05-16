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16.05.2017  18:50   

На пожаре под Харьковом задохнулись три человека

Причина пожара – неосторожное обращение с огнем.


// ГСЧС

16 мая в 9:45 к спасателям поступило сообщение от сотрудников Богодуховского райотдела Национальной полиции о том, что в селе Малая Ивановка Богодуховского района в частном домовладении соседями были обнаружены тела трех погибших: женщины и мужчины 1943 года рождения, а также их сына, 1974 года рождения.

На момент обнаружения в жилом дома горения не было, поэтому пожарно-спасательные подразделения не вызывались.

В результате предварительной проверки по данному факту специалистами Богодуховского райотдела ГСЧС было установлено, что в одной из жилых комнат дома, где отдыхала семья, предположительно из-за неосторожного обращения с огнем произошло возгорание домашних вещей на площади 2 кв.м. Впоследствии из-за нехватки кислорода горение прекратилось.

По предварительным данным следственно-оперативной группы Богодуховского отдела Национальной полиции гибель граждан наступила в результате отравления угарным газом, который образовался во время пожара. Работа правоохранителей по установлению окончательных обстоятельств трагедии продолжается.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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