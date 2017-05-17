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17.05.2017  09:14   

ДТП на Полтавском Шляхе: есть пострадавшие

16 мая около 22:00 на ул. Полтавский шлях произошло ДТП с пострадавшими.


dozor.kharkov.ua

 Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

По предварительной информации, столкнулись автомобиль "Дeу Ланос" (такси) и мотоцикл "Сузуки". В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка мотоцикла, которых госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи. 

Тэги:  дтп, харьков, мотоцикл
 
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