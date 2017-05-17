ДТП на Полтавском Шляхе: есть пострадавшие

16 мая около 22:00 на ул. Полтавский шлях произошло ДТП с пострадавшими.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
По предварительной информации, столкнулись автомобиль "Дeу Ланос" (такси) и мотоцикл "Сузуки". В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка мотоцикла, которых госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.
Старайтесь реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу.
Температура понизится до ощущения «прохладно», местами пройдут небольшие дожди.
27 марта 2006 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 мая Всемирным днем электросвязи и информационного общества.
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