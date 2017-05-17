17.05.2017 09:14

ДТП на Полтавском Шляхе: есть пострадавшие

16 мая около 22:00 на ул. Полтавский шлях произошло ДТП с пострадавшими.



dozor.kharkov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.



По предварительной информации, столкнулись автомобиль "Дeу Ланос" (такси) и мотоцикл "Сузуки". В результате ДТП пострадали водитель и пассажирка мотоцикла, которых госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.