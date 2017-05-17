17.05.2017 09:45

Копы на Харьковщине нашли пропавшего ребенка

Правоохранители разыскали пропавшего 10-летнего мальчика.



dozor.kharkov.ua

Об этом сообщили в облуправлении Национальной полиции.



Вчера в 20:20 в дежурную часть поступило сообщение от 29-летней жительницы Купянска. Женщина сообщила, что пропал ее 10-летний сын.

Мать объяснила работникам полиции, что ребенок пошел из дома на улицу в полдень, но вечером связь с ним оборвалась. Также женщина сообщила, что ее сын не впервые убегает из дома, но раньше они в полицию не обращались, так как находили его самостоятельно.

Оперативники отдела сразу начали поисковые мероприятия. В течение нескольких часов полицейские нашли беглеца возле одного из магазинов поселка Купянск-Узловой и вернули родителям. Оказалось, что он решил погулять по ночному городу.

Работники Купянского отдела полиции провели профилактическую беседу с семьей малолетнего, чтобы в будущем не допустить возникновения подобной ситуации.

По факту происшествия составлен административный протокол по ч.1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.