17.05.2017 10:44

Снова сообщили о взрывчатке в Сбербанке в центре Харькова

Правоохранители Харькова проверяют информацию о заминировании банковского учреждения.



// sq.com.ua

Сообщение о том, что в здании, расположенном на улице Донец-Захаржевского, 2, якобы находится взрывчатка, поступило в Киевский отдел полиции сегодня в 9:10.



Для проверки информации по адресу выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции.



Сейчас сотрудники полиции проверяют здание на наличие взрывных устройств или других опасных предметов и веществ.