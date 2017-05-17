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17.05.2017  10:44   

Снова сообщили о взрывчатке в Сбербанке в центре Харькова

Правоохранители Харькова проверяют информацию о заминировании банковского учреждения.


// sq.com.ua

Сообщение о том, что в здании, расположенном на улице Донец-Захаржевского, 2, якобы находится взрывчатка, поступило в Киевский отдел полиции сегодня в 9:10.

Для проверки информации по адресу выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции.

Сейчас сотрудники полиции проверяют здание на наличие взрывных устройств или других опасных предметов и веществ.

Тэги:  заминирование, харьков
 
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