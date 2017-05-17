Снова сообщили о взрывчатке в Сбербанке в центре Харькова

Правоохранители Харькова проверяют информацию о заминировании банковского учреждения.
Сообщение о том, что в здании, расположенном на улице Донец-Захаржевского, 2, якобы находится взрывчатка, поступило в Киевский отдел полиции сегодня в 9:10.
Для проверки информации по адресу выехала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического управления харьковской полиции.
Сейчас сотрудники полиции проверяют здание на наличие взрывных устройств или других опасных предметов и веществ.
Старайтесь реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу.
Температура понизится до ощущения «прохладно», местами пройдут небольшие дожди.
27 марта 2006 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 мая Всемирным днем электросвязи и информационного общества.
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