Сел и поехал: под Харьком украли спортивный велосипед

В краже уличили ранее судимого 26-летнего жителя села Малая Рогань.
В Волчанский отдел полиции обратилась 39-летняя женщина. Она рассказала, что с территории ее домовладения пропал велосипед.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители разоблачили мужчину, причастного к краже. Им оказался 26-летний житель села Малая Рогань.
Во время общения с подозреваемым было установлено, что в Волчанске он познакомился с мужчиной и женщиной. После совместного распития спиртных напитков злоумышленник решил похитить со двора новой подруги велосипед. Он сел на двухколесный транспорт и уехал в сторону своего дома. Полицейским подозреваемый пояснил, что кражу совершил из корыстных побуждений.
Вещественные доказательства изъяты и возвращены владелице.
Следователем Волчанского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Старайтесь реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу.
Температура понизится до ощущения «прохладно», местами пройдут небольшие дожди.
27 марта 2006 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 мая Всемирным днем электросвязи и информационного общества.
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