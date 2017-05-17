17.05.2017 11:06

Сел и поехал: под Харьком украли спортивный велосипед

В краже уличили ранее судимого 26-летнего жителя села Малая Рогань.



// Like.Sumy.ua

В Волчанский отдел полиции обратилась 39-летняя женщина. Она рассказала, что с территории ее домовладения пропал велосипед.



В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители разоблачили мужчину, причастного к краже. Им оказался 26-летний житель села Малая Рогань.



Во время общения с подозреваемым было установлено, что в Волчанске он познакомился с мужчиной и женщиной. После совместного распития спиртных напитков злоумышленник решил похитить со двора новой подруги велосипед. Он сел на двухколесный транспорт и уехал в сторону своего дома. Полицейским подозреваемый пояснил, что кражу совершил из корыстных побуждений.



Вещественные доказательства изъяты и возвращены владелице.



Следователем Волчанского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.