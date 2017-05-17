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17.05.2017  11:06   

Сел и поехал: под Харьком украли спортивный велосипед

В краже уличили ранее судимого 26-летнего жителя села Малая Рогань.


// Like.Sumy.ua

В Волчанский отдел полиции обратилась 39-летняя женщина. Она рассказала, что с территории ее домовладения пропал велосипед.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители разоблачили мужчину, причастного к краже. Им оказался 26-летний житель села Малая Рогань.

Во время общения с подозреваемым было установлено, что в Волчанске он познакомился с мужчиной и женщиной. После совместного распития спиртных напитков злоумышленник решил похитить со двора новой подруги велосипед. Он сел на двухколесный транспорт и уехал в сторону своего дома. Полицейским подозреваемый пояснил, что кражу совершил из корыстных побуждений.

Вещественные доказательства изъяты и возвращены владелице.

Следователем Волчанского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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