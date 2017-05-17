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17.05.2017  12:29   

На ХТЗ обокрали магазин на 400 тысяч гривен

Полицейские разыскивают злоумышленников.


//goloskarpat.info

В Индустриальный отдел полиции обратился 26-летний директор магазина.

Он рассказал, что 16 мая около 05:00 двое неизвестных путем отжима рамы металлопластиковых дверей проникли в магазин, расположенный на Александровском проспекте.

Злоумышленники совершили кражу мобильных телефонов, планшетов на общую сумму около 400000 гривен.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция. Правоохранители провели осмотр места происшествия, опросили возможных свидетелей и изъяли вещественные доказательства.

Следователем открыто уголовное производство ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас сотрудники полиции принимают все необходимые мероприятии с целью задержания злоумышленников.

Тэги:  кража, полиция, харьков
 
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