На ХТЗ обокрали магазин на 400 тысяч гривен

Полицейские разыскивают злоумышленников.
В Индустриальный отдел полиции обратился 26-летний директор магазина.
Он рассказал, что 16 мая около 05:00 двое неизвестных путем отжима рамы металлопластиковых дверей проникли в магазин, расположенный на Александровском проспекте.
Злоумышленники совершили кражу мобильных телефонов, планшетов на общую сумму около 400000 гривен.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа и патрульная полиция. Правоохранители провели осмотр места происшествия, опросили возможных свидетелей и изъяли вещественные доказательства.
Следователем открыто уголовное производство ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас сотрудники полиции принимают все необходимые мероприятии с целью задержания злоумышленников.
Старайтесь реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу.
Температура понизится до ощущения «прохладно», местами пройдут небольшие дожди.
27 марта 2006 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 мая Всемирным днем электросвязи и информационного общества.
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