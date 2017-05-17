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17.05.2017  12:59   

На Салтовке сбили пенсионера

Авария произошла сегодня, 17 мая, около 9:30 на улице Академика Павлова, 25.


// Патрульная полиция

По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo Lanos двигался со стороны Московского проспекта в сторону улицы Героев Труда.

Возле дома 27а на дорогу в неустановленном месте выбежал мужчина 1947 года рождения. Несмотря на экстренное торможение, избежать контакта авто с пешеходом не удалось.

Пострадавшего госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи еще до приезда патрульных.

На месте работает следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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