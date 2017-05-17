На Салтовке сбили пенсионера

Авария произошла сегодня, 17 мая, около 9:30 на улице Академика Павлова, 25.
По предварительным данным, водитель автомобиля Daewoo Lanos двигался со стороны Московского проспекта в сторону улицы Героев Труда.
Возле дома 27а на дорогу в неустановленном месте выбежал мужчина 1947 года рождения. Несмотря на экстренное торможение, избежать контакта авто с пешеходом не удалось.
Пострадавшего госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи еще до приезда патрульных.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Старайтесь реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу.
Температура понизится до ощущения «прохладно», местами пройдут небольшие дожди.
27 марта 2006 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 мая Всемирным днем электросвязи и информационного общества.
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