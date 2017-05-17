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17.05.2017  13:31   

Старый снаряд сорвал занятия в школе под Харьковом

В Удянской общеобразовательной школе эвакуировали учеников и персонал из-за найденного неподалеку снаряда.


// vk.com

Боеприпас обнаружен во время проведения земельных работ на расстоянии 50 метров от школы.

Сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен Второй Мировой войны калибром 76 мм поступило в Золочевское отделение полиции в 9:20.

В 9:25 проведена эвакуация учеников и персонала школы, количеством около 100 человек.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выставлен пост физической охраны и ожидается прибытие саперов ГСЧС.

Тэги:  снаряд, гсчс, харьков
 
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