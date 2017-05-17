17.05.2017 13:31

Старый снаряд сорвал занятия в школе под Харьковом

В Удянской общеобразовательной школе эвакуировали учеников и персонал из-за найденного неподалеку снаряда.



// vk.com

Боеприпас обнаружен во время проведения земельных работ на расстоянии 50 метров от школы.



Сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен Второй Мировой войны калибром 76 мм поступило в Золочевское отделение полиции в 9:20.



В 9:25 проведена эвакуация учеников и персонала школы, количеством около 100 человек.



Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выставлен пост физической охраны и ожидается прибытие саперов ГСЧС.