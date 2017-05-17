Старый снаряд сорвал занятия в школе под Харьковом

В Удянской общеобразовательной школе эвакуировали учеников и персонал из-за найденного неподалеку снаряда.
Боеприпас обнаружен во время проведения земельных работ на расстоянии 50 метров от школы.
Сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен Второй Мировой войны калибром 76 мм поступило в Золочевское отделение полиции в 9:20.
В 9:25 проведена эвакуация учеников и персонала школы, количеством около 100 человек.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выставлен пост физической охраны и ожидается прибытие саперов ГСЧС.
Старайтесь реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу.
Температура понизится до ощущения «прохладно», местами пройдут небольшие дожди.
27 марта 2006 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 мая Всемирным днем электросвязи и информационного общества.
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