 
Главная Новости Криминал и происшествия На Леваде парень спрыгнул с крыши дома
17.05.2017  14:01   

На Леваде парень спрыгнул с крыши дома

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Основянского отдела полиции 16 мая в 20:30.


// vk.com

По предварительным данным, 22-летний парень покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с крыши 14-этажного дома, расположенного на улице Гольдберговской.

По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  самоубийство, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
11.05 Криминал и происшествия На Полтавском Шляхе пожилая женщина выбросилась из окна 05.05 Криминал и происшествия В саду Шевченко парень перерезал себе вены 04.05 Криминал и происшествия Харьковчанин повесился в собственном гараже
 
 

Видео

В парке Горького открыли "Домик малыша"
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 