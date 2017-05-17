17.05.2017 14:01

На Леваде парень спрыгнул с крыши дома

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Основянского отдела полиции 16 мая в 20:30.



// vk.com

По предварительным данным, 22-летний парень покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с крыши 14-этажного дома, расположенного на улице Гольдберговской.



По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».



Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.