На Леваде парень спрыгнул с крыши дома

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть Основянского отдела полиции 16 мая в 20:30.
По предварительным данным, 22-летний парень покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с крыши 14-этажного дома, расположенного на улице Гольдберговской.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «самоубийство».
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Старайтесь реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу.
Температура понизится до ощущения «прохладно», местами пройдут небольшие дожди.
27 марта 2006 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 мая Всемирным днем электросвязи и информационного общества.
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