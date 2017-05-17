 
Главная Новости Криминал и происшествия Задержаны двое участников вооруженного конфликта в поселке Ольшаны
17.05.2017  14:30   

Задержаны двое участников вооруженного конфликта в поселке Ольшаны

На 43-х и 38-летнего местных жителей указали свидетели, как на самых активных участников происшествия.


// Нацполиция

Мужчины задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Тщательное расследование причин и обстоятельств инцидента продолжается.

Напомним, что вчера в результате столкновения двух групп местных жителей четверо мужчин с ранениями были доставлены в районную больницу, 50-летний пострадавший от полученных травм скончался в больнице.

В Дергачевский отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия был доставлен 21 человек - участники конфликта с обеих сторон. Все они на сегодняшний день допрошены.

Досудебное расследование проводится по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз. Максимальное наказание за совершение данных уголовных преступлений - лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Чтобы не допустить развития конфликта и возникновения новых столкновений, по распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области Анатолия Дмитриева, сейчас в поселке Ольшаны усилены меры безопасности.

Населенный пункт патрулируют бойцы батальона особого назначения, под наблюдением находятся административные здания, детские и медицинские учреждения. На подъездах к поселку выставлены кордоны из числа групп быстрого реагирования патрульной полиции. Всего для обеспечения безопасности местного населения задействованы более полусотни правоохранителей. Ситуация находится под полным контролем полиции.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  стрельба, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.05 Криминал и происшествия Под Харьковом бытовой конфликт закончился стрельбой: есть погибший и раненые 04.05 Спорт Харьковчанка выиграла «золото» Гран-при Европы 03.05 Спорт Харьковский лучник выиграл Гран-при Европы
 
 

Видео

В парке Горького открыли "Домик малыша"
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 