17.05.2017 14:30

Задержаны двое участников вооруженного конфликта в поселке Ольшаны

На 43-х и 38-летнего местных жителей указали свидетели, как на самых активных участников происшествия.



// Нацполиция

Мужчины задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Тщательное расследование причин и обстоятельств инцидента продолжается.



Напомним, что вчера в результате столкновения двух групп местных жителей четверо мужчин с ранениями были доставлены в районную больницу, 50-летний пострадавший от полученных травм скончался в больнице.



В Дергачевский отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия был доставлен 21 человек - участники конфликта с обеих сторон. Все они на сегодняшний день допрошены.



Досудебное расследование проводится по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз. Максимальное наказание за совершение данных уголовных преступлений - лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.



Чтобы не допустить развития конфликта и возникновения новых столкновений, по распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области Анатолия Дмитриева, сейчас в поселке Ольшаны усилены меры безопасности.



Населенный пункт патрулируют бойцы батальона особого назначения, под наблюдением находятся административные здания, детские и медицинские учреждения. На подъездах к поселку выставлены кордоны из числа групп быстрого реагирования патрульной полиции. Всего для обеспечения безопасности местного населения задействованы более полусотни правоохранителей. Ситуация находится под полным контролем полиции.