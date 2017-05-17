Задержаны двое участников вооруженного конфликта в поселке Ольшаны

На 43-х и 38-летнего местных жителей указали свидетели, как на самых активных участников происшествия.
Мужчины задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Тщательное расследование причин и обстоятельств инцидента продолжается.
Напомним, что вчера в результате столкновения двух групп местных жителей четверо мужчин с ранениями были доставлены в районную больницу, 50-летний пострадавший от полученных травм скончался в больнице.
В Дергачевский отдел полиции для выяснения обстоятельств происшествия был доставлен 21 человек - участники конфликта с обеих сторон. Все они на сегодняшний день допрошены.
Досудебное расследование проводится по ч.4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Назначен ряд экспертиз. Максимальное наказание за совершение данных уголовных преступлений - лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.
Чтобы не допустить развития конфликта и возникновения новых столкновений, по распоряжению начальника ГУНП в Харьковской области Анатолия Дмитриева, сейчас в поселке Ольшаны усилены меры безопасности.
Населенный пункт патрулируют бойцы батальона особого назначения, под наблюдением находятся административные здания, детские и медицинские учреждения. На подъездах к поселку выставлены кордоны из числа групп быстрого реагирования патрульной полиции. Всего для обеспечения безопасности местного населения задействованы более полусотни правоохранителей. Ситуация находится под полным контролем полиции.
Старайтесь реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу.
Температура понизится до ощущения «прохладно», местами пройдут небольшие дожди.
27 марта 2006 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 мая Всемирным днем электросвязи и информационного общества.
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