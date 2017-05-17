На Клочковской Hyundai попытался проскочить перед трамваем: есть пострадавшие

Авария произошла сегодня, 17 мая, около часа дня на перекрестке Клочковской и Близнюковской улиц.
Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля Hyundai Coupe, ехавший в сторону центра, попытался свернуть на Близнюковскую улицу, но по неизвестным причинам не пропустил трамвай 20-го маршрута.
В результате столкновения пострадал пассажир Hyundai.
Мужчину госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи еще до приезда патрульных.
На месте работает следственно-оперативная группа.
Старайтесь реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу.
Температура понизится до ощущения «прохладно», местами пройдут небольшие дожди.
27 марта 2006 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 мая Всемирным днем электросвязи и информационного общества.
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