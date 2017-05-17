17.05.2017 14:58

На Клочковской Hyundai попытался проскочить перед трамваем: есть пострадавшие

Авария произошла сегодня, 17 мая, около часа дня на перекрестке Клочковской и Близнюковской улиц.



// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, водитель автомобиля Hyundai Coupe, ехавший в сторону центра, попытался свернуть на Близнюковскую улицу, но по неизвестным причинам не пропустил трамвай 20-го маршрута.



В результате столкновения пострадал пассажир Hyundai.



Мужчину госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи еще до приезда патрульных.



На месте работает следственно-оперативная группа.