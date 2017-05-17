В Харькове женщину душили, чтобы забрать сумку

Злоумышленника задержали по «горячим следам».
Нападение произошло в Основянском районе.
За помощью в полицию обратилась 41-летняя жительница поселка Бабаи. Со слов женщины стало известно, что вечером на улице на нее напал неизвестный, начал душить и отобрал сумку с личными вещами.
В время проведения розыскных мероприятий патрульные вместе с оперативными работниками отдела задержали человека, причастного к преступлению. Нападавшим оказался 36-летний харьковчанин. У него изъяты вещественные доказательства.
Парень задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и содержится в изоляторе временного содержания.
Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 3 до 7 лет лишения свободы.
Старайтесь реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу.
Температура понизится до ощущения «прохладно», местами пройдут небольшие дожди.
27 марта 2006 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 мая Всемирным днем электросвязи и информационного общества.
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