Пожарные два часа тушили киоск со взрывоопасной продукцией

Пожар начался около трех часов ночи в поселке Красный Кут – там горел металлический киоск недалеко от коммунального рынка.
Дежурный караул 57-й Государственной пожарно-спасательной части прибыл на вызов через пять минут после звонка.
Разведка показала, что в середине торгового киоска горят лакокрасочные изделия, баллончики с сжиженным газом и прочий хозяйственный товар. Огонь охватил площадь почти в 13 кв.м.
За 10 минут спасатели локализовали пожар, а окончательно потушить его удалось через два часа.
Пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.
Старайтесь реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу.
Температура понизится до ощущения «прохладно», местами пройдут небольшие дожди.
27 марта 2006 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 мая Всемирным днем электросвязи и информационного общества.
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