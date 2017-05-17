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17.05.2017  15:59   

Пожарные два часа тушили киоск со взрывоопасной продукцией

Пожар начался около трех часов ночи в поселке Красный Кут – там горел металлический киоск недалеко от коммунального рынка.


// ГСЧС

Дежурный караул 57-й Государственной пожарно-спасательной части прибыл на вызов через пять минут после звонка.

Разведка показала, что в середине торгового киоска горят лакокрасочные изделия, баллончики с сжиженным газом и прочий хозяйственный товар. Огонь охватил площадь почти в 13 кв.м.

За 10 минут спасатели локализовали пожар, а окончательно потушить его удалось через два часа.

Пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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