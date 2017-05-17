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17.05.2017  16:31   

Пропавшая школьница боялась родительской взбучки и решила не возвращаться домой

«Пропажу» нашли в течение дня.


// Нацполиция

Вчера утром правоохранители Московского отдела полиции получили сообщение о том, что 14 мая ушла из дома и не вернулась 16-летняя девушка.

На поиски был ориентирован весь личный состав полиции и общественность. Благодаря слаженным действиям полицейских 16 мая около 21:00 подростка нашли и вернули родителям.

По словам школьницы, она пошла гулять, у нее разрядился телефон и она испугалась, что родители будут ее ругать. Поэтому она решила вообще не возвращаться домой. Затем она познакомилась с девушкой, родители которой уехали из дома, и ночевала у нее.

С подростком проведена основательная профилактическая беседа о недопущении подобного поведения в будущем.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  пропал без вести, полиция, харьков
 
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