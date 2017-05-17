17.05.2017 16:31

Пропавшая школьница боялась родительской взбучки и решила не возвращаться домой

«Пропажу» нашли в течение дня.



// Нацполиция

Вчера утром правоохранители Московского отдела полиции получили сообщение о том, что 14 мая ушла из дома и не вернулась 16-летняя девушка.



На поиски был ориентирован весь личный состав полиции и общественность. Благодаря слаженным действиям полицейских 16 мая около 21:00 подростка нашли и вернули родителям.



По словам школьницы, она пошла гулять, у нее разрядился телефон и она испугалась, что родители будут ее ругать. Поэтому она решила вообще не возвращаться домой. Затем она познакомилась с девушкой, родители которой уехали из дома, и ночевала у нее.



С подростком проведена основательная профилактическая беседа о недопущении подобного поведения в будущем.