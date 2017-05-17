Пропавшая школьница боялась родительской взбучки и решила не возвращаться домой

«Пропажу» нашли в течение дня.
Вчера утром правоохранители Московского отдела полиции получили сообщение о том, что 14 мая ушла из дома и не вернулась 16-летняя девушка.
На поиски был ориентирован весь личный состав полиции и общественность. Благодаря слаженным действиям полицейских 16 мая около 21:00 подростка нашли и вернули родителям.
По словам школьницы, она пошла гулять, у нее разрядился телефон и она испугалась, что родители будут ее ругать. Поэтому она решила вообще не возвращаться домой. Затем она познакомилась с девушкой, родители которой уехали из дома, и ночевала у нее.
С подростком проведена основательная профилактическая беседа о недопущении подобного поведения в будущем.
Старайтесь реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу.
Температура понизится до ощущения «прохладно», местами пройдут небольшие дожди.
27 марта 2006 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 мая Всемирным днем электросвязи и информационного общества.
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