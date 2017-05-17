В метро на рельсы упал мужчина

В 15:38 на станции «Победа» Алексеевской линии человек упал на путь.
Об этом сообщили в официальном паблике Харьковского метрополитена.
С контактного рельса было снято напряжение, мужчина поднят на платформу.
На график движения поездов это не повлияло.
Старайтесь реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу.
Температура понизится до ощущения «прохладно», местами пройдут небольшие дожди.
27 марта 2006 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 мая Всемирным днем электросвязи и информационного общества.
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