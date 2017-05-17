17.05.2017 16:47

В метро на рельсы упал мужчина

В 15:38 на станции «Победа» Алексеевской линии человек упал на путь.



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Об этом сообщили в официальном паблике Харьковского метрополитена.

С контактного рельса было снято напряжение, мужчина поднят на платформу.



На график движения поездов это не повлияло.