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17.05.2017  16:47   

В метро на рельсы упал мужчина

В 15:38 на станции «Победа» Алексеевской линии человек упал на путь.


// vk.com

Об этом сообщили в официальном паблике Харьковского метрополитена.

С контактного рельса было снято напряжение, мужчина поднят на платформу.

На график движения поездов это не повлияло.

Тэги:  метро, харьков
 
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