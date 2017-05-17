17.05.2017 17:28

Ученица выпрыгнула из окна второго этажа школы

Правоохранители проводят проверку по факту падения с высоты 13-летней школьницы.



// vk.com

Сегодня около часа дня в дежурную часть Шевченковского района поступило сообщение, что в одной из школ Харькова ученица 7-го класса выпрыгнула из окна.



По предварительным данным, девочка на перемене зашла в пустой класс и решила прыгнуть из окна на втором этаже.



В настоящее время состояние здоровья удовлетворительное. Ее обследуют врачи медицинского учреждения.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа, которая опросила девочку, ее мать и педагогический коллектив.



Информация зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений. Устанавливаются все обстоятельства и причины поступка семиклассницы.