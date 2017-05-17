Ученица выпрыгнула из окна второго этажа школы

Правоохранители проводят проверку по факту падения с высоты 13-летней школьницы.
Сегодня около часа дня в дежурную часть Шевченковского района поступило сообщение, что в одной из школ Харькова ученица 7-го класса выпрыгнула из окна.
По предварительным данным, девочка на перемене зашла в пустой класс и решила прыгнуть из окна на втором этаже.
В настоящее время состояние здоровья удовлетворительное. Ее обследуют врачи медицинского учреждения.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа, которая опросила девочку, ее мать и педагогический коллектив.
Информация зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений. Устанавливаются все обстоятельства и причины поступка семиклассницы.
Старайтесь реже попадаться на глаза начальству или тем членам вашей семьи, кто не прочь запрячь вас в работу.
Температура понизится до ощущения «прохладно», местами пройдут небольшие дожди.
27 марта 2006 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 17 мая Всемирным днем электросвязи и информационного общества.
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