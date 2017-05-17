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17.05.2017  17:28   

Ученица выпрыгнула из окна второго этажа школы

Правоохранители проводят проверку по факту падения с высоты 13-летней школьницы.


// vk.com

Сегодня около часа дня в дежурную часть Шевченковского района поступило сообщение, что в одной из школ Харькова ученица 7-го класса выпрыгнула из окна.

По предварительным данным, девочка на перемене зашла в пустой класс и решила прыгнуть из окна на втором этаже.

В настоящее время состояние здоровья удовлетворительное. Ее обследуют врачи медицинского учреждения.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа, которая опросила девочку, ее мать и педагогический коллектив.

Информация зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений. Устанавливаются все обстоятельства и причины поступка семиклассницы.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  выпрыгнул из окна, полиция, харьков
 
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