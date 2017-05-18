В Харькове иномарка столкнулась с трамваем

17 мая произошло ДТП с пострадавшими на перекрестке улиц Близнюковского и Клочковской.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Около 13.00, экипаж патрульной полиции получил вызов от оператора 102 про ДТП с пострадавшими, которое произошло на перекрестке улиц Клочковской и Близнюковского.
По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Coupe двигался по улице Клочковской со стороны улицы 23 Августа в сторону центра города.
На перекрестке с улицей Близнюковская водитель начал поворот, но по неизвестным причинам не пропустил трамвай 20-го маршрута, из-за чего и произошло столкновение.
В результате ДТП пострадал пассажир Hyundai.
Мужчина госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи, еще до приезда патрульных.
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