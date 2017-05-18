18.05.2017 08:10

В Харькове иномарка столкнулась с трамваем

17 мая произошло ДТП с пострадавшими на перекрестке улиц Близнюковского и Клочковской.



пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.



Около 13.00, экипаж патрульной полиции получил вызов от оператора 102 про ДТП с пострадавшими, которое произошло на перекрестке улиц Клочковской и Близнюковского.



По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Coupe двигался по улице Клочковской со стороны улицы 23 Августа в сторону центра города.



На перекрестке с улицей Близнюковская водитель начал поворот, но по неизвестным причинам не пропустил трамвай 20-го маршрута, из-за чего и произошло столкновение.



В результате ДТП пострадал пассажир Hyundai.



Мужчина госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи, еще до приезда патрульных.



