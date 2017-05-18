 
Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове иномарка столкнулась с трамваем
18.05.2017  08:10   

В Харькове иномарка столкнулась с трамваем

17 мая произошло ДТП с пострадавшими на перекрестке улиц Близнюковского и Клочковской.


пресс-служба патрульной полиции

Об этом сообщили  в пресс-службе патрульной полиции.

Около 13.00, экипаж патрульной полиции получил вызов от оператора 102 про ДТП с пострадавшими, которое произошло на перекрестке улиц Клочковской и Близнюковского.

По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai Coupe двигался по улице Клочковской со стороны улицы 23 Августа в сторону центра города.

На перекрестке с улицей Близнюковская водитель начал поворот, но по неизвестным причинам  не пропустил трамвай 20-го маршрута, из-за чего и произошло столкновение.

В результате ДТП пострадал пассажир Hyundai.

Мужчина госпитализирован в больницу скорой и неотложной помощи, еще до приезда патрульных.

 

Тэги:  дтп, трамвай, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
18.05 Криминал и происшествия На проспекте Гагарина – элитное ДТП 17.05 Криминал и происшествия На Клочковской Hyundai попытался проскочить перед трамваем: есть пострадавшие 17.05 Криминал и происшествия На Салтовке сбили пенсионера
 
 

Видео

Юлия Светличная: Мы сможем показать Евросоюзу что такое Харьков, что такое Украина
 
 

Соцсети

В этот день 

 
 
Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2017 Городской Дозор
Все права защищены.

 

Cоздание сайта: WU
 