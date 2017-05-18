Под Харьковом выявили закрытый игровой клуб (ФОТО)

Подпольное игорное заведение обнаружили работники Балаклейского отдела полиции во время санкционированного обыска в поселке Донец.
Клуб функционировал в нежилом помещении в круглосуточном режиме. Действовала система жестокого пропускного контроля посетителей. Проверка, контроль и идентификация постоянных игроков происходила через соответствующее телефонное подтверждение. Игроки отправляли сообщения или делали звонок о своем визите в игорное заведение. На объекте велось круглосуточное наблюдение.
Во время обыска правоохранители изъяли 15 игровых устройств, 17 системных блоков, 23 флешки, черновые записи и более 3000 гривен.
Досудебное расследование, начатое по части 1 статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины, продолжается. Полицейские устанавливают всех лиц, причастных к осуществлению незаконной деятельности.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Синоптики обещают облачный и дождливый день. Местами грозы.
Вышивка считается оберегом негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
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