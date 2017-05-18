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18.05.2017  10:35   

Электричка сбила насмерть подростка

15-летний парень смертельно травмирован электропоездом «Лозовая-Харьков».


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Сообщение о происшествии поступило в Харьковский отдел полиции сегодня в 8:20 от дежурной по железнодорожной остановке «Артемовка» в городе Мерефа.

Установлено, что электропоездом сообщением «Лозовая-Харьков» был травмирован 15-летний местный подросток. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  попал под поезд, харьков
 
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