18.05.2017 10:35

Электричка сбила насмерть подростка

15-летний парень смертельно травмирован электропоездом «Лозовая-Харьков».



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Сообщение о происшествии поступило в Харьковский отдел полиции сегодня в 8:20 от дежурной по железнодорожной остановке «Артемовка» в городе Мерефа.



Установлено, что электропоездом сообщением «Лозовая-Харьков» был травмирован 15-летний местный подросток. От полученных травм пострадавший скончался на месте.



Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.