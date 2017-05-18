Электричка сбила насмерть подростка

15-летний парень смертельно травмирован электропоездом «Лозовая-Харьков».
Сообщение о происшествии поступило в Харьковский отдел полиции сегодня в 8:20 от дежурной по железнодорожной остановке «Артемовка» в городе Мерефа.
Установлено, что электропоездом сообщением «Лозовая-Харьков» был травмирован 15-летний местный подросток. От полученных травм пострадавший скончался на месте.
Следователем решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Проводится проверка.
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