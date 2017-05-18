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18.05.2017  10:55   

На проспекте Гагарина – элитное ДТП

Дорогу не поделили Volkswagen Passat и Mercedes Benz.


// Патрульная полиция

Авария произошла 17 мая в 20:30 в районе дома 159 на проспекте Гагарина.

По прибытию на место правоохранители установили, что 50-летний водитель Volkswagen Passat, двигаясь по проспекту Гагарина со стороны улицы Зерновой в направлении центра, пересекал перекресток проспекта Гагарина и улицы Каштановой на запрещающий сигнал светофора, и совершил столкновение с автомобилем Mercedes Benz E200 под управлением 20-летнего водителя, который осуществлял поворот налево при включенной дополнительной секции светофора.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал.

За нарушение правил дорожного движения, которые привели к повреждению транспортных средств, водителю Volkswagen Passat грозит штраф или лишение права управления автомобилями на срок до одного года.

Тэги:  дтп, харьков
 
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