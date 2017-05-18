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18.05.2017  12:29   

Под Харьковом на пожаре погибла женщина

Сообщение о пожаре в частном доме поселка Садовое Близнюковского района поступило 17 мая в 14:12.


// ГСЧС

На вызов выезжало районное пожарно-спасательное подразделение ГСЧС на автоцистерне в составе 5 спасателей.

На момент их прибытия выяснилось, что в результате неисправности печи на твердом топливе, которую растопили накануне, произошло возгорание деревянной межкомнатной дверной коробки на площади около пол квадратного метра. Открытого пламени не было, происходило лишь тление с выделением плотного задымления.

В жилой комнате на полу возле кровати спасатели обнаружили тело женщины 1978 года рождения.

В настоящее время правоохранителями проводится проверка по данному факту для выяснения всех обстоятельств трагедии.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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