18.05.2017 13:29

В центре Харькова разогнали ЛБГТ-акцию: ранены полицейские, задержанных отпустили

В Харькове во время акции ЛГБТ-сообщества пострадали двое полицейских.



// Городской Дозор

Представители ЛГБТ-сообщества собрались у Дворца бракосочетания вечером 17 мая. Акция была заявлена заранее и к шести вечера ко дворцу пришли около 30 человек, которые прятали свои лица, пыталась помешать проведению акции, нецензурно выражались и угрожали ее участникам.



Патрульные призвали их к порядку, предупредив, что в случае невыполнения применят в отношении нарушителей соответствующие меры реагирования.



В ответ парни стали бросать в участников мероприятия и патрульных яйца и зеленку. В результате потасовки двое полицейских пострадали.

ФОТО

Патрульные доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Врачи предварительно диагностировали у них ушиб теменной области головы. Сейчас состояние их здоровья оценивают как удовлетворительное.



В Шевченковский отдел полиции доставили четверых участников конфликта. Правоохранители установили их личности. Ими оказались жители города Харькова и области в возрасте от 17 до 27 лет.



Задержанные допрошены следователем и отпущены. Молодые люди обязаны явиться в полицию по первому требованию следствия. Также в ходе проверки правоохранители установили, что двое из них ранее уже были судимы за кражи.



Факт события внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.



Сейчас все обстоятельства происшествия устанавливаются.