Тройное ДТП на Салтовке: пассажир в неотложке (ФОТО)

Авария произошла сегодня, 18 мая, около полудня у дома 98 по Салтовскому шоссе.
По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Passat совершил проезд регулируемого перекрестка на запретный красный свет светофора и столкнулся с автомобилем Volkswagen caddy.
Автомобиль Caddy по инерции отбросило в автомобиль Газель 330214 и в столб.
Пассажира Passat госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.
На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Синоптики обещают облачный и дождливый день. Местами грозы.
Вышивка считается оберегом негатива, является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастливой судьбы.
влажн.:
давл.:
ветер: