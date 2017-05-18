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18.05.2017  13:56   

Тройное ДТП на Салтовке: пассажир в неотложке (ФОТО)

Авария произошла сегодня, 18 мая, около полудня у дома 98 по Салтовскому шоссе.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Passat совершил проезд регулируемого перекрестка на запретный красный свет светофора и столкнулся с автомобилем Volkswagen caddy.

Автомобиль Caddy по инерции отбросило в автомобиль Газель 330214 и в столб.

Пассажира Passat госпитализировали в больницу скорой и неотложной помощи.

На место происшествия полицейские вызвали следственно-оперативную группу.

Тэги:  дтп, харьков
 
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