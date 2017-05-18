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18.05.2017  14:28   

На Полтавском шоссе перевернулся автомобиль

Авария произошла 17 мая в 19:45.


// Патрульная полиция

Как сообщил 34-летний водитель Ford Sierra: его "подрезала" неизвестная машина, когда он двигался по Полтавскому шоссе в направлении Песочина.

Избегая столкновения, ему пришлось выехать на полосу встречного движения, где он, не справившись с управлением, совершил наезд на препятствие в виде бордюрного камня, от чего автомобиль перевернулся вблизи въезда Магистрального.

К счастью, водитель Ford Sierra не пострадал.

Тэги:  дтп, харьков
 
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