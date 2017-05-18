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18.05.2017  15:14   

ЧП в Лозовской школе: трое детей отравились неизвестным веществом

Пострадавших госпитализировали в Лозовскую городскую больницу. Состояние здоровья школьников врачи оценивают как средней тяжести.


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Информация о происшествии поступила в дежурную часть Лозовского отдела полиции сегодня в 11:05 от фельдшера скорой помощи.
 
«Сегодня утром недалеко от территории Смирновской школы стал ощущаться запах, похожий на газ. Поэтому из учебного заведения было решено эвакуировать людей – 111 детей, 12 учителей и обслуживающий персонал. Трем ученикам, двум 16-летним девочкам и мальчику 12 лет, стало плохо. Они жаловались на головную боль», - сообщили в пресс-службе ГУНП.
 
В ходе проверки правоохранители установили, что вчера на свалке в селе Смирновка, которое находится на расстоянии около 4 километров от школы, появились 54 бочки с неизвестной жидкостью.
 
«Возможно, их содержимое стало причиной плохого самочувствия школьников», - отмечают в полиции.
 
Событие зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений. Сейчас работники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.
Источник:   ГУНП
 Тэги:  школа, отравление, дети, харьков
 
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