18.05.2017 15:14

ЧП в Лозовской школе: трое детей отравились неизвестным веществом

Пострадавших госпитализировали в Лозовскую городскую больницу. Состояние здоровья школьников врачи оценивают как средней тяжести.



Телеграф

Информация о происшествии поступила в дежурную часть Лозовского отдела полиции сегодня в 11:05 от фельдшера скорой помощи.

«Сегодня утром недалеко от территории Смирновской школы стал ощущаться запах, похожий на газ. Поэтому из учебного заведения было решено эвакуировать людей – 111 детей, 12 учителей и обслуживающий персонал. Трем ученикам, двум 16-летним девочкам и мальчику 12 лет, стало плохо. Они жаловались на головную боль», - сообщили в пресс-службе ГУНП.

В ходе проверки правоохранители установили, что вчера на свалке в селе Смирновка, которое находится на расстоянии около 4 километров от школы, появились 54 бочки с неизвестной жидкостью.

«Возможно, их содержимое стало причиной плохого самочувствия школьников», - отмечают в полиции.

Событие зарегистрировано в журнале единого учета правонарушений. Сейчас работники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.