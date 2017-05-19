У жителя Харьковщины украли сейф с золотом и долларами

У 38-летнего жителя Купянска украли сейф с золотом и деньгами
Об этом сообщили в пресс-службе облуправления Национальной полиции.
Со слов заявителя, неизвестные украли из его дома металлический сейф, в котором находились изделия из золота весом около 400 грамм, 109 000 гривен, 22 800 долларов и документы.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа, которой был проведен осмотр места происшествия и собран первоначальный материал.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Сейчас работники полиции разыскивают лиц, причастных к совершению преступления, и устанавливают обстоятельства происшествия.
Эмоции часто будут преобладать над логикой. Большая часть дня будет растрачена на пустяки, но в целом день все равно обещает быть продуктивным и прибыльным.
В городе ожидается прохладная дождливая погода.
19 мая (6 мая по старому стилю) православная церковь отмечает память Иова – христианского святого, который считается величайшим праведником, образцом веры и терпения.
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