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19.05.2017  10:34   

Пограничники задержали украинца с патронами (ФОТО)

Вчера в пункте пропуска «Пески», пограничники Харьковского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили скрытые в автомобиле патроны калибра 5.6 миллиметра.


// Харьковский погранотряд

В пункт пропуска для автомобильного сообщения «Пески», на въезд в Украину прибыл автомобиль марки «Форд» под управлением гражданина Украины 1971 года рождения.

Во время погранично-таможенного контроля на салон автомобиля сработал специальный пограничный пес Бесси, натренированный на поиск оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.

В ходе дальнейшего осмотра салона автомобиля  в бардачке было обнаружено 66 патронов калибра 5.6 мм и один магазин к малокалиберному оружию.

По данному факту пограничники проинформировали сотрудников Национальной полиции, которым и передали находку.

Тэги:  патроны, пограничники, харьков
 
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