19.05.2017 10:34

Пограничники задержали украинца с патронами (ФОТО)

Вчера в пункте пропуска «Пески», пограничники Харьковского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили скрытые в автомобиле патроны калибра 5.6 миллиметра.



// Харьковский погранотряд

В пункт пропуска для автомобильного сообщения «Пески», на въезд в Украину прибыл автомобиль марки «Форд» под управлением гражданина Украины 1971 года рождения.

Во время погранично-таможенного контроля на салон автомобиля сработал специальный пограничный пес Бесси, натренированный на поиск оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.

В ходе дальнейшего осмотра салона автомобиля в бардачке было обнаружено 66 патронов калибра 5.6 мм и один магазин к малокалиберному оружию.



По данному факту пограничники проинформировали сотрудников Национальной полиции, которым и передали находку.