Пограничники задержали украинца с патронами (ФОТО)

Вчера в пункте пропуска «Пески», пограничники Харьковского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили скрытые в автомобиле патроны калибра 5.6 миллиметра.
В пункт пропуска для автомобильного сообщения «Пески», на въезд в Украину прибыл автомобиль марки «Форд» под управлением гражданина Украины 1971 года рождения.
Во время погранично-таможенного контроля на салон автомобиля сработал специальный пограничный пес Бесси, натренированный на поиск оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.
В ходе дальнейшего осмотра салона автомобиля в бардачке было обнаружено 66 патронов калибра 5.6 мм и один магазин к малокалиберному оружию.
По данному факту пограничники проинформировали сотрудников Национальной полиции, которым и передали находку.
Эмоции часто будут преобладать над логикой. Большая часть дня будет растрачена на пустяки, но в целом день все равно обещает быть продуктивным и прибыльным.
В городе ожидается прохладная дождливая погода.
19 мая (6 мая по старому стилю) православная церковь отмечает память Иова – христианского святого, который считается величайшим праведником, образцом веры и терпения.
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