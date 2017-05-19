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19.05.2017  10:47   

В массовом ДТП под Харьковом пострадали пассажиры маршрутки (ФОТО)

Авария произошла около половины восьмого утра на 497 км Киев-Харьков-Довжанский.


// Патрульная полиция

Как сообщили в Нацполиции,произошло столкновение маршрутного автобуса «Эталон», микроавтобуса Ford и автомобилей ВАЗ-21011 и Toyota.

По предварительным данным, микроавтобус «Форд», направлявшийся в сторону Харькова, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с тремя транспортными средствами.

В ДТП пострадали 11 человек – 27-летний водитель Ford, 64-летний водиель маршрутки и ее пассажиры.

На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Из-за ДТП на окружной дороге между Северной Салтовкой и Экопарком пробка в обе стороны.






Фото: Нацполиция

Тэги:  дтп, харьков
 
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