19.05.2017 10:47

В массовом ДТП под Харьковом пострадали пассажиры маршрутки (ФОТО)

Авария произошла около половины восьмого утра на 497 км Киев-Харьков-Довжанский.



// Патрульная полиция

Как сообщили в Нацполиции,произошло столкновение маршрутного автобуса «Эталон», микроавтобуса Ford и автомобилей ВАЗ-21011 и Toyota.



По предварительным данным, микроавтобус «Форд», направлявшийся в сторону Харькова, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с тремя транспортными средствами.



В ДТП пострадали 11 человек – 27-летний водитель Ford, 64-летний водиель маршрутки и ее пассажиры.



На месте происшествия работают сотрудники полиции.

Из-за ДТП на окружной дороге между Северной Салтовкой и Экопарком пробка в обе стороны.











Фото: Нацполиция