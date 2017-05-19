В массовом ДТП под Харьковом пострадали пассажиры маршрутки (ФОТО)

Авария произошла около половины восьмого утра на 497 км Киев-Харьков-Довжанский.
Как сообщили в Нацполиции,произошло столкновение маршрутного автобуса «Эталон», микроавтобуса Ford и автомобилей ВАЗ-21011 и Toyota.
По предварительным данным, микроавтобус «Форд», направлявшийся в сторону Харькова, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с тремя транспортными средствами.
В ДТП пострадали 11 человек – 27-летний водитель Ford, 64-летний водиель маршрутки и ее пассажиры.
На месте происшествия работают сотрудники полиции.
Из-за ДТП на окружной дороге между Северной Салтовкой и Экопарком пробка в обе стороны.
Фото: Нацполиция
Эмоции часто будут преобладать над логикой. Большая часть дня будет растрачена на пустяки, но в целом день все равно обещает быть продуктивным и прибыльным.
В городе ожидается прохладная дождливая погода.
19 мая (6 мая по старому стилю) православная церковь отмечает память Иова – христианского святого, который считается величайшим праведником, образцом веры и терпения.
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