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19.05.2017  11:32   

Пожар на Салтовке: погибла женщина, жильцов выводили по пожарной лестнице (ФОТО)

Вечером 18 мая возник пожар в двухэтажном жилом доме в переулке Автострадном, 4.


// ГСЧС

Пожарных в 22:47 вызвали жильцы дома. Они страдали от дыма и просили о помощи.

На тушение прибыли два подразделения 5-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в составе 2-х автоцистерн и 8 человек личного состава.

Спасатели установили, что из окна второго этажа дома вырывалось открытое пламя.

Горевший дом был полностью деревянным, коридорного типа, в большим количеством пустот во внутренних конструкциях, поэтому существовала угроза распространения огня на крышу дома и соседние квартиры. Кроме того дым, который очень быстро распространялся по коридору и лестничной клетке, начал попадать в другие квартиры, где находились люди.

Исследовав очаг пожара, спасатели установили, что огонь распространился на общую площадь более 40 кв.м. Полностью горела одна из квартир на втором этаже, часть коридора, а также образовался прогар в деревянном чердачном перекрытии, что грозило возгоранием крыши.

Руководитель тушения пожара немедленно вызвал дополнительные силы и средства и организовал эвакуацию людей из опасной зоны. Одновременно с целью прекращения распространения огня было подано 2 пожарных ствола.

Всего в тушении пожара и проведении эвакуационных мероприятий принимало участие 18 спасателей и 4 единицы пожарно-спасательной техники.

На свежий воздух были выведены 12 человек, двое из которых были спущены из квартир второго этажа с помощью ручной пожарной лестницы, остальные – лестничным маршем.

Никто из жильцов дома не пострадал, кроме 60-ти летней хозяйки квартиры, где возник пожар. Ее тело обнаружили спасатели в процессе тушения пожара.

Пожар был локализован в 0:19, ликвидирован в 2:20. Его причины и убытки сейчас выясняются.

Источник:   ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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