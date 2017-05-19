19.05.2017 11:32

Пожар на Салтовке: погибла женщина, жильцов выводили по пожарной лестнице (ФОТО)

Вечером 18 мая возник пожар в двухэтажном жилом доме в переулке Автострадном, 4.



// ГСЧС

Пожарных в 22:47 вызвали жильцы дома. Они страдали от дыма и просили о помощи.



На тушение прибыли два подразделения 5-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в составе 2-х автоцистерн и 8 человек личного состава.



Спасатели установили, что из окна второго этажа дома вырывалось открытое пламя.



Горевший дом был полностью деревянным, коридорного типа, в большим количеством пустот во внутренних конструкциях, поэтому существовала угроза распространения огня на крышу дома и соседние квартиры. Кроме того дым, который очень быстро распространялся по коридору и лестничной клетке, начал попадать в другие квартиры, где находились люди.



Исследовав очаг пожара, спасатели установили, что огонь распространился на общую площадь более 40 кв.м. Полностью горела одна из квартир на втором этаже, часть коридора, а также образовался прогар в деревянном чердачном перекрытии, что грозило возгоранием крыши.



Руководитель тушения пожара немедленно вызвал дополнительные силы и средства и организовал эвакуацию людей из опасной зоны. Одновременно с целью прекращения распространения огня было подано 2 пожарных ствола.



Всего в тушении пожара и проведении эвакуационных мероприятий принимало участие 18 спасателей и 4 единицы пожарно-спасательной техники.



На свежий воздух были выведены 12 человек, двое из которых были спущены из квартир второго этажа с помощью ручной пожарной лестницы, остальные – лестничным маршем.



Никто из жильцов дома не пострадал, кроме 60-ти летней хозяйки квартиры, где возник пожар. Ее тело обнаружили спасатели в процессе тушения пожара.



Пожар был локализован в 0:19, ликвидирован в 2:20. Его причины и убытки сейчас выясняются.