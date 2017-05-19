Пожар на Салтовке: погибла женщина, жильцов выводили по пожарной лестнице (ФОТО)

Вечером 18 мая возник пожар в двухэтажном жилом доме в переулке Автострадном, 4.
Пожарных в 22:47 вызвали жильцы дома. Они страдали от дыма и просили о помощи.
На тушение прибыли два подразделения 5-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в составе 2-х автоцистерн и 8 человек личного состава.
Спасатели установили, что из окна второго этажа дома вырывалось открытое пламя.
Горевший дом был полностью деревянным, коридорного типа, в большим количеством пустот во внутренних конструкциях, поэтому существовала угроза распространения огня на крышу дома и соседние квартиры. Кроме того дым, который очень быстро распространялся по коридору и лестничной клетке, начал попадать в другие квартиры, где находились люди.
Исследовав очаг пожара, спасатели установили, что огонь распространился на общую площадь более 40 кв.м. Полностью горела одна из квартир на втором этаже, часть коридора, а также образовался прогар в деревянном чердачном перекрытии, что грозило возгоранием крыши.
Руководитель тушения пожара немедленно вызвал дополнительные силы и средства и организовал эвакуацию людей из опасной зоны. Одновременно с целью прекращения распространения огня было подано 2 пожарных ствола.
Всего в тушении пожара и проведении эвакуационных мероприятий принимало участие 18 спасателей и 4 единицы пожарно-спасательной техники.
На свежий воздух были выведены 12 человек, двое из которых были спущены из квартир второго этажа с помощью ручной пожарной лестницы, остальные – лестничным маршем.
Никто из жильцов дома не пострадал, кроме 60-ти летней хозяйки квартиры, где возник пожар. Ее тело обнаружили спасатели в процессе тушения пожара.
Пожар был локализован в 0:19, ликвидирован в 2:20. Его причины и убытки сейчас выясняются.
Эмоции часто будут преобладать над логикой. Большая часть дня будет растрачена на пустяки, но в целом день все равно обещает быть продуктивным и прибыльным.
В городе ожидается прохладная дождливая погода.
19 мая (6 мая по старому стилю) православная церковь отмечает память Иова – христианского святого, который считается величайшим праведником, образцом веры и терпения.
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