Под Харьковом обрушился мост через Северский Донец

Мост признан аварийным, движение по нему перекрыто.
На автомобильной дороге общего пользования местного значения «Андреевка - Курган - Меловое» в Купянском районе произошло обрушение пешеходной части моста через Северский Донец, сообщили в оперативной сводке ХОГА.
Жертв и пострадавших нет.
Мост был построен в 1962 году, его длина - 245 метров.
По результатам предварительного заключения специализированной организации, сооружение находится в аварийном состоянии. Движение перекрыто как для автомобильного транспорта, так и для пешеходов.
Службой автомобильных дорог разработана схема маршрута объезда сооружения и согласовано с Управлением превентивной деятельности ГУ НП в Харьковской области.
Фото: Служба автомобильных дорог Укнаины, Ведомости-Украина
Эмоции часто будут преобладать над логикой. Большая часть дня будет растрачена на пустяки, но в целом день все равно обещает быть продуктивным и прибыльным.
В городе ожидается прохладная дождливая погода.
19 мая (6 мая по старому стилю) православная церковь отмечает память Иова – христианского святого, который считается величайшим праведником, образцом веры и терпения.
влажн.:
давл.:
ветер: