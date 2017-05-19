19.05.2017 11:54

Под Харьковом обрушился мост через Северский Донец

Мост признан аварийным, движение по нему перекрыто.



// САУ

На автомобильной дороге общего пользования местного значения «Андреевка - Курган - Меловое» в Купянском районе произошло обрушение пешеходной части моста через Северский Донец, сообщили в оперативной сводке ХОГА.

Жертв и пострадавших нет.

Мост был построен в 1962 году, его длина - 245 метров.



По результатам предварительного заключения специализированной организации, сооружение находится в аварийном состоянии. Движение перекрыто как для автомобильного транспорта, так и для пешеходов.



Службой автомобильных дорог разработана схема маршрута объезда сооружения и согласовано с Управлением превентивной деятельности ГУ НП в Харьковской области.



Фото: Служба автомобильных дорог Укнаины, Ведомости-Украина