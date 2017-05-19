19.05.2017 12:39

На салтовском рынке ВАЗ врезался в четыре припаркованных автомобиля и скрылся с места аварии (ФОТО)

Авария произошла около половины второго дня 18 мая возле дома 11Б по улице Героев труда.



// Патрульная полиция

По прибытию на место происшествия полицейские установили, что водитель автомобиля ВАЗ 2110 не придерживался безопасного бокового интервала и совершил наезд на припаркованные автомобили ВАЗ 21061, Chevrolet Lacetti, Audi 100 и Skoda octavia.

Водитель ВАЗ-2110 не остановился после дорожно-транспортного происшествия и уехал с места происшествия.



В настоящее время полицейские передали ориентировку по авто ВАЗ.



















