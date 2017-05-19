На салтовском рынке ВАЗ врезался в четыре припаркованных автомобиля и скрылся с места аварии (ФОТО)

Авария произошла около половины второго дня 18 мая возле дома 11Б по улице Героев труда.
По прибытию на место происшествия полицейские установили, что водитель автомобиля ВАЗ 2110 не придерживался безопасного бокового интервала и совершил наезд на припаркованные автомобили ВАЗ 21061, Chevrolet Lacetti, Audi 100 и Skoda octavia.
Водитель ВАЗ-2110 не остановился после дорожно-транспортного происшествия и уехал с места происшествия.
В настоящее время полицейские передали ориентировку по авто ВАЗ.
Эмоции часто будут преобладать над логикой. Большая часть дня будет растрачена на пустяки, но в целом день все равно обещает быть продуктивным и прибыльным.
В городе ожидается прохладная дождливая погода.
19 мая (6 мая по старому стилю) православная церковь отмечает память Иова – христианского святого, который считается величайшим праведником, образцом веры и терпения.
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