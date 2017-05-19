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19.05.2017  12:39   

На салтовском рынке ВАЗ врезался в четыре припаркованных автомобиля и скрылся с места аварии (ФОТО)

Авария произошла около половины второго дня 18 мая возле дома 11Б по улице Героев труда.


// Патрульная полиция

По прибытию на место происшествия полицейские установили, что водитель автомобиля ВАЗ 2110 не придерживался безопасного бокового интервала и совершил наезд на припаркованные автомобили ВАЗ 21061, Chevrolet Lacetti, Audi 100 и Skoda octavia.

Водитель ВАЗ-2110 не остановился после дорожно-транспортного происшествия и уехал с места происшествия.

В настоящее время полицейские передали ориентировку по авто ВАЗ.








 

Тэги:  дтп, харьков
 
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