19.05.2017 12:59

«Ваш сын в полиции»: мошенники выманили деньги у двух пенсионерок

Жительница Слободского района передала злоумышленникам 12 тысяч гривен и 250 долларов, а в Купянском районе телефонные мошенники выманили у женщины 24,5 тысяч гривен.



// Обозреватель

18 мая в Слободской отдел полиции обратился мужчина, который рассказал, что к его 88-летней матери позвонил неизвестный. Он представился сотрудником полиции и сообщил, что ее сын якобы задержан за совершение уголовного правонарушения и за непривлечение его к уголовной ответственности нужны деньги. После чего женщина передала неизвестному деньги по месту своего проживания. В дальнейшем было установлено, что сын заявительницы в полицию не доставлялся.

В Купянском районе злоумышленники по аналогичной схеме выманили деньги у 82-летней женщины.



Сотрудники полиции Харьковщины в очередной раз напоминают гражданам, что в случае поступления сомнительных телефонных звонков от неизвестных с требованием денег за не привлечение родственников к уголовной ответственности, следует немедленно звонить в полицию.



Если у вас есть родные преклонного возраста – расскажите им о мошенничества, совершаемого по телефону злоумышленники. Предупредите о том, что следует также сразу звонить родным и проверять информацию и ни в коем случае не передавать деньги неизвестным, не переводить по терминалу, не называть номера и пин-коды своих банковских карт!