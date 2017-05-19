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19.05.2017  12:59   

«Ваш сын в полиции»: мошенники выманили деньги у двух пенсионерок

Жительница Слободского района передала злоумышленникам 12 тысяч гривен и 250 долларов, а в Купянском районе телефонные мошенники выманили у женщины 24,5 тысяч гривен.


// Обозреватель

18 мая в Слободской отдел полиции обратился мужчина, который рассказал, что к его 88-летней матери позвонил неизвестный. Он представился сотрудником полиции и сообщил, что ее сын якобы задержан за совершение уголовного правонарушения и за непривлечение его к уголовной ответственности нужны деньги. После чего женщина передала неизвестному деньги по месту своего проживания. В дальнейшем было установлено, что сын заявительницы в полицию не доставлялся.

В Купянском районе злоумышленники по аналогичной схеме выманили деньги у 82-летней женщины.

Сотрудники полиции Харьковщины в очередной раз напоминают гражданам, что в случае поступления сомнительных телефонных звонков от неизвестных с требованием денег за не привлечение родственников к уголовной ответственности, следует немедленно звонить в полицию.

Если у вас есть родные преклонного возраста – расскажите им о мошенничества, совершаемого по телефону злоумышленники. Предупредите о том, что следует также сразу звонить родным и проверять информацию и ни в коем случае не передавать деньги неизвестным, не переводить по терминалу, не называть номера и пин-коды своих банковских карт!

Источник:   Нацполиция
 Тэги:  мошенничество, полиция, харьков
 
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