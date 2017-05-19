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19.05.2017  13:58   

На Тракторостроителей столкнулись четыре автомобиля (ФОТО)

Авария произошла сегодня, 19 мая, около полудня на проспекте Тракторостроителей, 55.


// Патрульная полиция

Как сообщили в патрульной полиции, напротив городского дворца детского и юношеского творчества столкнулись Ауди А6, Мазда 6, ВАЗ 2101, Фольксваген гольф.

В результате ДТП пострадал водитель Фольцвагена, которого госпитализировала скорая.

Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.

 

Тэги:  дтп, харьков
 
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