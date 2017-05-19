На Тракторостроителей столкнулись четыре автомобиля (ФОТО)

Авария произошла сегодня, 19 мая, около полудня на проспекте Тракторостроителей, 55.
Как сообщили в патрульной полиции, напротив городского дворца детского и юношеского творчества столкнулись Ауди А6, Мазда 6, ВАЗ 2101, Фольксваген гольф.
В результате ДТП пострадал водитель Фольцвагена, которого госпитализировала скорая.
Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа.
Эмоции часто будут преобладать над логикой. Большая часть дня будет растрачена на пустяки, но в целом день все равно обещает быть продуктивным и прибыльным.
В городе ожидается прохладная дождливая погода.
19 мая (6 мая по старому стилю) православная церковь отмечает память Иова – христианского святого, который считается величайшим праведником, образцом веры и терпения.
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