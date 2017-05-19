На Новых Домах Renault врезался в торговые киоски (ФОТО)

Авария произошла сегодня, 19 мая, около двух часов дня на перекрестке улиц Маршала Рыбалко и Ощепкова.
Выезжавшие на место ДТП полицейские установили, что на нерегулируемом перекрестке водитель автомобиля Renault Sandero, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил дорогу автомобилю Volkswagen Touareg, который двигался по главной дороге, чем спровоцировал ДТП.
В ходе столкновения автомобиль Renault вылетел на тротуар и врезался в два киоска.
Пассажир Renault получил травмы и был госпитализирован.
На место полицейские вызвали следственно-оперативную группу.
Эмоции часто будут преобладать над логикой. Большая часть дня будет растрачена на пустяки, но в целом день все равно обещает быть продуктивным и прибыльным.
В городе ожидается прохладная дождливая погода.
19 мая (6 мая по старому стилю) православная церковь отмечает память Иова – христианского святого, который считается величайшим праведником, образцом веры и терпения.
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