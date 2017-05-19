19.05.2017 16:05

На Новых Домах Renault врезался в торговые киоски (ФОТО)

Авария произошла сегодня, 19 мая, около двух часов дня на перекрестке улиц Маршала Рыбалко и Ощепкова.



// Патрульная полиция

Выезжавшие на место ДТП полицейские установили, что на нерегулируемом перекрестке водитель автомобиля Renault Sandero, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил дорогу автомобилю Volkswagen Touareg, который двигался по главной дороге, чем спровоцировал ДТП.

В ходе столкновения автомобиль Renault вылетел на тротуар и врезался в два киоска.

Пассажир Renault получил травмы и был госпитализирован.



На место полицейские вызвали следственно-оперативную группу.



